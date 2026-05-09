Tanker Yangını Kontrol Altına Alındı

09.05.2026 21:41
Muğla'ya bağlı Ortaca'da patlayan lastik nedeniyle yanan yakıt tankeri, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Ortaca ilçesi Dalyan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 33 ANV 765 dorse plakalı yakıt tankerinin, ikmal yapacağı istasyona 50 metre kala seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sağ arka lastiği patladı. Patlamanın etkisi ile tankerin alt bölümünde yangın çıktı. Alevleri fark eden tankerin şoförü aracı yolun sağına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Güvenlik nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken çalışmaların tamamlanmasının ardından tır güvenli bir bölgeye çekildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Son Dakika

