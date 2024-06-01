Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
İSTANBUL - Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller bu sabah Yeniköy'deki evinde kalp krizi geçirdi. 86 yaşındaki Özer Çiller, hayatını kaybetti. Çiller'in bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi.
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