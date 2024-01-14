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Tanzanya'da maden göçüğünde 22 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tanzanya'da maden göçüğünde 22 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya'nın Simiyu bölgesindeki Bariadi'de bulunan Ng'alita madeninde meydana gelen göçük sonucunda 22 kişi hayatını kaybetti. Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, göçük nedeniyle hayatını kaybedenlerin geçimlerini sağlamaya çalışan Tanzanyalılar olduğunu belirtti. Tanzanya'da düzensiz ve yasadışı madencilik yaygın bir sorun olarak görülüyor.

Tanzanya\'da maden göçüğünde 22 kişi hayatını kaybetti
14.01.2024 - 23:19,
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Tanzanya'nın Simiyu bölgesindeki bir madende meydana gelen göçükte 22 kişi hayatını kaybetti.

Tanzanya'nın Simiyu bölgesindeki Bariadi'de bulunan Ng'alita madeninde göçük meydana geldi. Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, göçük nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Tanzanyalı dostlarımız, kendileri ve aileleri için geçimlerini sağlamaya çalışıyorlardı" dedi.

Bariadi Bölge Komiseri Simon Simalenga ise yaptığı açıklamada, "Başlangıçta bize madende mahsur kalan 19 ila 20 kişi olduğu söylendi ama ne yazık ki 22 ceset çıkardık" ifadelerini kullanarak, bir grup kişinin yaklaşık üç hafta önce hükümet güvenlik prosedürlerini uygulamaya koymadan önce mineral zengini bölgede madencilik yapmaya başladığını söyledi. Simalenga, "Bölgesel maden yetkilisi onları ziyaret etti ve gerekli prosedürler üzerinde çalıştığı için madendeki çalışmaları durdurdu" dedi.

Dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri olan Tanzanya'da düzensiz ve yasadışı madencilik yaygın olarak yapılıyor. - DODOMA

Kaynak: İHA
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