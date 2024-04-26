Tanzanya ve Kenya'da Sel Felaketi: Can Kaybı 200'e Yükseldi - Son Dakika
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Tanzanya ve Kenya'da Sel Felaketi: Can Kaybı 200'e Yükseldi

Doğu Afrika ülkeleri Tanzanya ve Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 155'e Tanzanya'da ve 45'e Kenya'da yükseldi. Tanzanya'da 236 kişi yaralanırken, 200 binden fazla kişi ve 51 bin ev etkilendi. Kenya'da binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve önümüzdeki günlerde daha şiddetli yağışlar bekleniyor. Uganda'da ise 2 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti.

26.04.2024 12:51
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Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 155'e, komşu Kenya'da ise 45'e yükseldi.

Tanzanya'da haftalardır süren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda bilanço ağırlaşıyor. Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa parlamentoda yaptığı konuşmada, El Nino hava olayının etkisini sürdürdüğünü, yoğun sağanak yağışların devam ettiğini ifade etti. Başbakan Majaliwa, sel ve heyelanlarda şu ana kadar 155 kişinin hayatını kaybettiğini, 236 kişinin de yaralandığını belirtti. Yollarda, köprülerde ve demiryollarında hasar meydana geldiğini söyleyen Majaliwa, yağışlardan 200 binden fazla kişinin ve 51 bin evin etkilendiğini bildirdi. Majaliwa alçak bölgelerde yaşayanları daha yüksek yerlere geçme konusunda uyardı, bölge yetkililerine ise evleri sular altında kalanlara gıda ulaştırmaları konusunda çağrıda bulundu.

Kenya'da can kaybı 45'e yükseldi

Komşu Kenya'da da yağış etkisini sürdürüyor. Kenya Kızıl Haçı, Mart ayından bu yana sel nedeniyle en az 45 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Başkent Nairobi ve diğer büyük kentlerin büyük bir bölümü sular altında kalırken, binlerce kişi evlerini terk etti. Ülke genelinde devam eden sel nedeniyle can kaybının artmasının beklendiği ifade edildi. Önümüzdeki günlerde daha şiddetli yağışların beklendiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Uganda'da 2 ölü

Diğer bir Doğu Afrika ülkesi Uganda'da ise fırtınanın yol açtığı şiddetli yağış nedeniyle 2 kişi öldü. Yüzlerce kişi sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. - DODOMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tanzanya ve Kenya'da Sel Felaketi: Can Kaybı 200'e Yükseldi - Son Dakika

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