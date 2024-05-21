Taraftarın üzerine otomobil süren sürücüye ceza yağdı - Son Dakika
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Taraftarın üzerine otomobil süren sürücüye ceza yağdı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası taraftarın üzerine otomobil süren sürücüye polis ekipleri tarafından tespit edilerek ehliyetine el konuldu ve para cezası kesildi. Sürücü, trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerlerken Galatasaray forması giyen taraftarların üzerine sürmüştü. Polis ekipleri, görüntüleri inceleyerek sürücüyü ve otomobili tespit etti. Sürücü gözaltına alınırken ehliyetine 2 ay el konuldu ve 39 bin 362 Türk Lirası ceza kesildi.

21.05.2024 20:29
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Taraftarın üzerine otomobil süren sürücüye ceza yağdı

ŞANLIURFA - Pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası taraftarın üzerine otomobil süren sürücüye tespit eden polis ekipleri, ehliyetine el koyup para cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre olay, Pazar gecesi Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan derbi müsabakası sonrası 18 Mart Caddesi üzerinde yaşandı. H.İ.K. isimli sürücü, trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Akan trafikte içerisinde makas atarak ilerleyen sürücü, otomobili Galatasaray forması giyen taraftarların üzerine sürdü. O anların cep telefonuyla kaydedildiği görüntülerde, taraftarların ezilmekten son anda kurtuldukları gözlendi.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, otomobili ve sürücüsünü tespit etti. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine 2 ay el koyup otomobili de trafikten men eden ekipler, 39 bin 362 Türk Lirası ceza kesti.

Kaynak: İHA

Galatasaray, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taraftarın üzerine otomobil süren sürücüye ceza yağdı - Son Dakika

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