Taraklı'da İzinsiz Kazı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Taraklı'da İzinsiz Kazı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Taraklı\'da İzinsiz Kazı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Hacıyakup Mahallesi'nde izinsiz araştırma ve kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, E.A. ve K.O. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda bir adet karot makinesi ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

15.02.2024 12:30  Güncelleme: 12:30
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde izinsiz araştırma ve kazı çalışması yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Hacıyakup Mahallesi'nde izinsiz araştırma ve kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, izinsiz kazı yaptığı tespit edilen E.A. ve K.O. isimli 2 şahsı gözaltına aldı. 1 adet karot makinesi ve çok sayıda malzemenin de ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şahıslar, alınan ifadelerinin ardından serbest kaldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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