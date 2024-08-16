Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda Yangın Sonrası İnceleme Yapıldı - Son Dakika
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda Yangın Sonrası İnceleme Yapıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı\'nda Yangın Sonrası İnceleme Yapıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, orman yangınında zarar gören Conkbayırı'nda yapılan inceleme sonrası, Çanakkale zaferlerinin kazanıldığı topraklarda herhangi bir anıt, abide, heykel veya müzenin zarar görmediğini açıkladı. Yangın sonrası bölgede çalışmalara başlanacak ve ziyaretçilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

16.08.2024 12:59  Güncelleme: 13:10
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, orman yangınında bir bölümü etkilenen Conkbayırında inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Çanakkale zaferlerini kazandığımız o müstesna topraklarımızda herhangi bir anıt, abide, heykel, müze zarar görmedi" dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile birlikte dün başlayan ve 24 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını sonrası Anzak Koyu, Conkbayırı ve Arıburnu Yarları ve Arıburnu Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Büyükanafarta köyü yakınlarında elektrik direğinden çıkan yangının dün sabah saatlerinde başladığını söyleyen Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Yangın rüzgarın ve düşük nemin etkisiyle ve tabii ki Çanakkale Tarihi Alan'daki yoğun çam ağaçlarından oluşan orman nedeniyle çok kısa bir zamanda büyüdü. Hemen çok kısa bir süre sonra Orman Genel Müdürlüğümüz, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetlerimiz, belediyelerimiz buradaki yangını söndürmek için seferber oldu. ve çok şükür bugün sabah saatleri itibariyle dün sabah başlayan yangın kontrol altında alınmış oldu. Öncelikli olarak hepimize büyük geçiş olsun. Bütün devletimizin kurumlarına, bölge halkına ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkes elinden geleni yangını söndürmek için yaptı. ve maalesef 700 hektarlık bir orman alanı yangından etkilenmiş oldu. Her yanan ağacın bitkinin, her etkilenen canlının, böceğin, kurdun, kuşun çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Tabii çok üzüntülüyüz bu anlamda. Ama çok şükür ki herhangi bir insan can kaybı olmadı ve yaralanma da yaşanmadı. Çanakkale zaferlerini kazandığımız o müstesna topraklarımızda herhangi bir anıt, abide, heykel, müze zarar görmedi" dedi.

Şuanda Conkbayırı mevkiinde bulunduklarını kaydeden Alan Başkanı Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları'nda çok önemli görev görmüş, büyük olaylara sahne olmuş ve büyük kahramanlıkları görmüş bu topraklarda çok şükür burada bulunan anıtlar, Atatürk'ün saatinin parçalandığı nokta, Atatürk heykeli ve Yeni Zelanda Anıtı'nda herhangi bir zarar, ziyan söz konusu değildir. Tabii ki Yangından etkilenmiş bölgelerle ilgili hemen Orman Genel Müdürlüğümüzle, devletimizin tüm kuruluşlarıyla istişare edip çok hızlı bir şekilde eski görünümüne kavuşması için, eski doğal halini alması için çalışmalara başlayacağız. Çünkü Çanakkale bu milletin ortak değeri ve ortak kalbi. Çanakkale'deki yangında tüm Türk milletinin evlatlarının kalbinin incindiğini, acıdığını, yüreğinin yandığını çok iyi biliyoruz. Çok şükür şu an itibariyle de buradaki yangın sona erdi. Ama tekrar ifade etmekte fayda görüyorum. Maalesef önümüzdeki günlerde düşük nem, yoğun rüzgar ve artan sıcaklık yangına büyük bir sebebiyet verecek hal almış durumda. Gelen ziyaretçilerimizin tüm Bölge halkının çok dikkatli olması gerekiyor. Bugün itibariyle kuzey sektör dediğimiz Conkbayırı ve 57. Alay hattını ziyarete kapalı tuttuk. Fakat diğer bölgeler, Kilitbahir, Seddülbahir, Alçıtepe ve Şehitler Abidesi tarafları ziyarete açık. Çok kısa bir zaman içerisinde hemen gerekli tedbirleri alıp, tespitleri yapıp, bölgeyi eski haline kavuşturup ziyarete açık hale getirmeyi planlıyoruz. Büyük geçmiş olsun diyoruz ve bundan sonra daha dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Herkese büyük geçmiş olsun" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda Yangın Sonrası İnceleme Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda Yangın Sonrası İnceleme Yapıldı - Son Dakika
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