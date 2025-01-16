Tarihi Ev Çöktü, Can Kaybı Yok

3.Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan tarihi bir ev çökerken, çökme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Hacı İlyas Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde bulunan tarihi bi ev bakımsızlık ve olumsuz hava şartları nedeniyle çöktü. Çökme anında çevrede bulunan vatandaşlar büyük bir tehlike atlatırken, şans eseri olay sırasında yoldan kimsenin geçmemesi muhtemel faciayı önledi. Binanın çökme anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Binanın etrafında sadece demir çit ve çubuklarla alınan yetersiz güvenlik önlemleri çevrede yaşayanları tedirgin ederken, vatandaşlar binanın çökme tehlikesine karşı yolun yaya ve araç trafiğine acilen kapatılmasını talep ediyor. Ayrıca, benzer durumda olan diğer metruk evlerin de tehlike saçtığını belirten vatandaşlar yetkililerin bu konuda önlem almasını istiyorlar. - MUĞLA