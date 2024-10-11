Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan bir ihbarı değerlendirerek durdurduğu araçta tarihi Kur'an-ı Kerim ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Isparta istikametinden gelen yabancı plakalı bir araçta tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim olduğu şeklinde yapılan ihbar üzerine aracı Akşehir Engili yol kavşağında durdurdu. Araçta bulunan S.T. ile Y.T. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada tarihi Kur'an-ı Kerim ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki iki kişi hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı. - KONYA
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