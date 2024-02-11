Tarlasını sürerken traktör devrildi, ölümden döndü - Son Dakika
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Tarlasını sürerken traktör devrildi, ölümden döndü

Tarlasını sürerken traktör devrildi, ölümden döndü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Muharrem Erol, tarlasını sürdüğü sırada traktörün devrilmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Kaza saat 12.00 sıralarında Ezine ilçesi Aladağ köyü yakınlarında meydana geldi. Muharrem Erol, 17 NA 263 plakalı traktörü ile tarlasına gitti. Muharrem Erol, tarlasını sürdüğü sırada nedeni henüz belli olmayan bir şekilde traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kaldı. Ölümden dönen Muharrem Erol, hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı Muharrem Erol, ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

11.02.2024 20:04
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Tarlasını sürerken traktör devrildi, ölümden döndü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Muharrem Erol, tarlasını sürdüğü sırada traktörün devrilmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Ezine ilçesi Aladağ köyü yakınlarında meydana geldi. Muharrem Erol, 17 NA 263 plakalı traktörü ile tarlasına gitti. Muharrem Erol, tarlasını sürdüğü sırada nedeni henüz belli olmayan bir şekilde traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kaldı. Ölümden dönen Muharrem Erol, hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı Muharrem Erol, ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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