Mersin'de 375 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mersin'de 375 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin\'de 375 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve aracında yapılan aramada 375 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

19.02.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
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Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri 375 kilogram kaçak tütün ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Tarsus ilçesinde bir şahsın elinde bulunan kaçak tütünü piyasaya süreceği belirlendi. Bunun üzerine şüpheli şahsı yakalamak amacıyla operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken aracında yapılan aramada 375 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Şüpheli ifadesi alınmak için jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mersin'de 375 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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