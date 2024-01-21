Tarsus\'ta 4 Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde farklı adreslerden 4 motosiklet çalan şüpheli jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri peş peşe meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 4 ayrı motosiklet hırsızlığını aynı kişinin yaptığı belirlendi. Güvenlik kamerasından önce eşkal ardından kimlik bilgilerine ulaşan jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli yakalanırken çalınan 4 motosiklette ele geçirildi. Jandarmada ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öteyandan çalıntı motosikletler de sahiplerine teslim edildi. - MERSİN