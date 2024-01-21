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Tarsus'ta 4 Motosiklet Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
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Tarsus'ta 4 Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu farklı adreslerden 4 motosiklet çalan şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden ve kimlik bilgilerinden yola çıkarak şüpheliyi tespit etti. Operasyon sonucunda çalınan 4 motosiklet ele geçirildi ve sahiplerine teslim edildi.

Tarsus\'ta 4 Motosiklet Hırsızı Tutuklandı
21.01.2024 - 09:10,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde farklı adreslerden 4 motosiklet çalan şüpheli jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri peş peşe meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 4 ayrı motosiklet hırsızlığını aynı kişinin yaptığı belirlendi. Güvenlik kamerasından önce eşkal ardından kimlik bilgilerine ulaşan jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli yakalanırken çalınan 4 motosiklette ele geçirildi. Jandarmada ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öteyandan çalıntı motosikletler de sahiplerine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta 4 Motosiklet Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika


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