Tarsus'ta Boğulma Faciası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Tarsus'ta Boğulma Faciası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Tarsus\'ta Boğulma Faciası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
12.08.2025 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Tarsus'ta baraj gölünde boğulan 8 yaşındaki çocuk kurtarılamadı, 10 yaşındaki ağabeyi kritik durumda.

Mersin'in Tarsus ilçesinde baraj gölüne giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu, hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki ağabeyinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Tarsus Berdan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ağabeyiyle baraj gölüne giren 8 yaşındaki Serdar Şirin, suda çırpınmaya başladı. Kardeşinin çırpındığını gören ağabeyi 10 yaşındaki Mevlüt Can ise kardeşini kurtarmak istedi. Bu sırada Mevlüt Can da çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan iki kardeş, çağrılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine sevk edildi. Küçük Serdar sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağabey Mevlüt ise durumunun kritik olması sebebiyle ambulansla Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mevlüt Can, Güvenlik, 3-sayfa, mersin, Sağlık, Tarsus, Hukuk, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta Boğulma Faciası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü listesine ekledi
Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu
Avukat ofisinde intihar etti Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak Avukat ofisinde intihar etti! Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak
Jandarma Genel Komutanlığı’nda üst düzey atamalar Jandarma Genel Komutanlığı'nda üst düzey atamalar
Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasından son anda kurtarıldı Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasından son anda kurtarıldı
Erzurum’da bıçaklı kavga 1 ölü, 2 yaralı Erzurum'da bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
Hatay’da yolcu otobüsü alev alev yandı Hatay'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Gazze Şeridi’nde bir çocuk daha “açlıktan“ öldü 3 kiloya kadar düşmüştü Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha "açlıktan" öldü! 3 kiloya kadar düşmüştü
Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu
Yol beyaza büründü Kar değil, ’ölüm dansı’ Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'

19:49
İzmir’in Buca ve Aliağa ilçelerinde orman yangını
İzmir'in Buca ve Aliağa ilçelerinde orman yangını
17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
17:04
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
09:07
Bu görüntü Türkiye’nin çatısında çekildi Saç ve sakalları dondu
Bu görüntü Türkiye'nin çatısında çekildi! Saç ve sakalları dondu
08:59
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
08:57
Fenerbahçe Real Madrid’in kalecisini alıyor
Fenerbahçe Real Madrid'in kalecisini alıyor
08:27
Jandarmadan İBB’ye yeni operasyon 13 kişi gözaltına alındı
Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı
08:26
Fenerbahçe’nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye’de
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye'de
08:13
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
07:40
Çanakkale’de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 21:03:27. #7.12#
SON DAKİKA: Tarsus'ta Boğulma Faciası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.