Tarsus\'ta cam plastik yüklü tır yangını

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Mersin'in Tarsus ilçesinde cam plastik yüklü tır yandı.

Alınan bilgiye göre C.E. yönetimindeki 33 AIK 735 çekici, 47 ABS 322 dorse plakalı cam plastik yükü bulunan tır da, otoyol Pozantı-Tarsus istikameti Taşobası mevkiinde, lastik patlaması nedeniyle dorse bölümünde yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu.

Olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda maddi hasar meydana geldi. - MERSİN