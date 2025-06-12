Tarsus'ta Camiden Hırsızlık - Son Dakika
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Tarsus'ta Camiden Hırsızlık

Tarsus\'ta Camiden Hırsızlık
12.06.2025 11:06
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Mersin Tarsus'taki Yavuz Sultan Selim Camisi'nde ses sistemi ve elektrik kabloları çalındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir camiden elektrik kablosu ve ses sistemi hırsızlığı yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ibadete kapatılan Anıt Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Camisinin ses sistemi ve bazı elektrik kabloları kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Merkezi ezan sesi gelmeyince şüphelenen ve camiye giden görevlisi yaptığı incelemede bazı elektrik kabloları ile ses sisteminde kullanılan amfinin yerinde olmadığını fark etti. Görevlinin durumu polise bildirmesi üzerine hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta Camiden Hırsızlık - Son Dakika

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