Tarsus\'ta demiryolu inşaat alanında yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde demiryolu hattı inşaat alanında yangın çıktı.

Tarsus merkez Şehitishak Mahallesi Turkuaz pazaryeri bitişiğinden geçen demiryolu inşaat bölgesinde, tünel betonu üzerine su geçişini engellemesi için monte edilen keçe ve membran olarak adlandırılan izolasyon malzemesi henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda maddi hasar oluştu. - MERSİN