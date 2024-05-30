Tarsus\'ta domates yüklü kamyon yandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde domates yüklü kamyon yandı.

Alınan bilgiye göre, otoyol Pozantı-Tarsus istikameti Damlama bölgesinde M.A.'nın sürücülüğünü yaptığı 48 RH 114 plakalı domates yüklü kamyon, seyir halinde iken lastiklerinin bulunduğu noktadan yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Kamyon kullanılmaz hale geldi. - MERSİN