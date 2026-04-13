Tarsus\'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Mersin otoyolu Huzurkent mevkii OSB çıkışı civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin yönüne seyreden 2 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada Saadet Maviçiçek (47) hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - MERSİN