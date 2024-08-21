Tarsus\'ta Halk Sağlığını Tehdit Eden 70 Bin Ürün Ele Geçirildi

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Mersin'in Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yapılan denetimlerde halk sağlığını tehdit eden 70 bin ürün ele geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş toplam 70 bin ürün tespit edildi. Denetimlerde süt ve süt ürünleri, temizlik malzemeleri, sağlık ve hijyen ürünleri gibi çeşitli ürünlerin yanı sıra, menşei belli olmayan 700 litre zeytinyağı ve 300 kilogram kıyılmış tütüne de el konuldu. İşletmeye ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Ürünler Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde imha edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, gerçekleştirilen denetimlerle ilgili, "Ekiplerimiz, halk sağlığını tehlikeye atanlara karşı kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Bu tür denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek. 7 gün 24 saat halkımızın sağlığı için çalışıyoruz" dedi. - MERSİN