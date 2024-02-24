Tarsus'ta Hastaları Özel Hastaneye Yönlendiren Doktorlar Tutuklandı - Son Dakika
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Tarsus'ta Hastaları Özel Hastaneye Yönlendiren Doktorlar Tutuklandı

Tarsus\'ta Hastaları Özel Hastaneye Yönlendiren Doktorlar Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hastaları özel hastaneye yönlendirip menfaat sağladığı iddia edilen 2 doktor ve aracı 1 kişi tutuklandı. Tarsus Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun, kendisine başvuran hastaları Adana'daki özel bir hastaneye yönlendirerek menfaat sağladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 2 doktor ve bir aracı, mahkemece tutuklanarak Tarsus Cezaevi'ne teslim edildi.

24.02.2024 09:54
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Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaları özel hastaneye yönlendirip menfaat sağladığı iddia edilen 2 doktor ve aracı 1 kişi tutuklandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz (KBB) doktoru H.İ.'nin kendisine başvuran hastaları Adana'da özel bir hastaneye yönlendirerek menfaat sağladığı gerekçesiyle Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Tarsus Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri doktor H.İ. ile birlikte Adana'daki özel hastanede görevli KBB doktoru E.K. ve parayı aldığı ileri sürülen medikalci M.K.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2'si doktor 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Tarsus Cezaevi'ne teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta Hastaları Özel Hastaneye Yönlendiren Doktorlar Tutuklandı - Son Dakika

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