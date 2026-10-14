Tarsus'ta iki ailenin yaşadığı binada çıkan yangın can kaybı olmadan söndürüldü - Son Dakika
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Tarsus'ta iki ailenin yaşadığı binada çıkan yangın can kaybı olmadan söndürüldü

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Tarsus\'ta iki ailenin yaşadığı binada çıkan yangın can kaybı olmadan söndürüldü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ailenin yaşadığı iki katlı binanın çatı katındaki mutfakta çıkan yangın, hasara neden oldu. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, alevler itfaiye ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ailenin yaşadığı iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Tarsus ilçesi Hürriyet Mahallesi 2209 Sokak No 11 adresinde bulunan Nuh Tufan'a ait iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki ailenin yaşadığı binanın çatı katındaki mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alt katta bulunan ev sakinleri ve çevredeki vatandaşlar, yükselen dumanları fark ederek durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinden Sefa Karaca ve çevredeki vatandaşlar, alevlerin büyümemesi için ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

İki ailenin yaşadığı binada çıkan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması sevindirdi. Yangın nedeniyle binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaİtfaiyeTarsusMersinGüncelOlaySon Dakika

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