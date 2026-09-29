Tarsus'ta kahvehane saldırısının 70 yaşındaki zanlısı tutuklandı, olayda 1 kişi öldü - Son Dakika
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Tarsus'ta kahvehane saldırısının 70 yaşındaki zanlısı tutuklandı, olayda 1 kişi öldü

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Tarsus\'ta kahvehane saldırısının 70 yaşındaki zanlısı tutuklandı, olayda 1 kişi öldü
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Mersin Tarsus'ta dün akşam Çağlayan Mahallesi'ndeki kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Saldırının 70 yaşındaki zanlısı yakalanıp tutuklandı; zanlının yaralananlardan 2 kişiyle uzaktan akraba olduğu ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısının 70 yaşındaki zanlısı yakalanıp tutuklandı.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, semt pazarı olarak kullanılan alana gelen kapüşonlu bir şahıs, çantadan çıkardığı uzun namlulu silahla kahvehaneye peş peşe ateş açtı. Saldırgan daha sonra çantayı da bırakarak kaçtı. Olayda kahvehanedeki 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Atlı (71), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren 4 yaralıdan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan aramalar sırasında, şüphelinin saldırı sonrası kaçarken attığı uzun namlulu silah bir evin bahçesinde bulundu.

Yakalanıp tutuklandı

Kaçan şüpheli R.Y. (70) Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışma ile yakalandı. Yakalanan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli 'Kasten Öldürme' ve 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana'da yaşayan şüphelinin olayda yaralananlardan 2 kişi ile uzaktan akraba olduğu, daha öncesinde aralarında husumet olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaÇağlayanTarsusMersinGüncelOlaySuçSon Dakika

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