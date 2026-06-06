Tarsus'ta kaldırım işgallerine sıkı denetim - Son Dakika
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Tarsus'ta kaldırım işgallerine sıkı denetim

Tarsus\'ta kaldırım işgallerine sıkı denetim
06.06.2026 13:19  Güncelleme: 13:22
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Tarsus Belediyesi, yayaların güvenli ve engelsiz ulaşımı için kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ana güzergah ve ara sokaklarda yapılan kontrollerde kurallara uymayan 7 iş yerine idari para cezası uygulandı. Denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

Tarsus'ta yayaların kaldırımları güvenli ve engelsiz kullanabilmesi amacıyla işgallere yönelik denetimler sürüyor. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 7 iş yerine idari para cezası uygulanırken, denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

Tarsus Belediyesi, yayaların güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi amacıyla kaldırım işgallerine yönelik denetim çalışmalarını kent genelinde sürdürüyor. Makam Mevki'nden başlayan uygulamalar kapsamında ana güzergahlar ve ara sokaklarda yapılan kontrollerde, masa ve sandalyeler, ürün teşhir alanları ile yasaklı bölgelere park edilen araçlar tek tek tespit ediliyor.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işgale neden olan unsurlar konusunda esnaf ve vatandaşları bilgilendirirken, yasal sınırlar hakkında da uyarılarda bulundu. Daha önce yapılan ikazlara rağmen kurallara uymayan yedi iş yerine ise idari para cezası uygulandı.

Tarsus Belediyesi tarafından kentte yaya önceliğini güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalar kapsamında denetimlerin belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağı, kent genelinde düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi. Özellikle engelli bireylerin, yaş almış vatandaşların ve çocukların kaldırımları engelsiz bir şekilde kullanabilmesi amacıyla yürütülen uygulamalarla, ortak yaşam alanlarının daha erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Tarsus Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Tarsus, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta kaldırım işgallerine sıkı denetim - Son Dakika

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