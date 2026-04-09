Tarsus'ta Kaybolan Genç İçin Arama Süreci Devam Ediyor
Tarsus'ta Kaybolan Genç İçin Arama Süreci Devam Ediyor

Tarsus\'ta Kaybolan Genç İçin Arama Süreci Devam Ediyor
09.04.2026 14:50
Mersin Tarsus'ta şelaleye giren 18 yaşındaki Batu Yetiş'in kaybolması sonrası 6 gündür arama yapılıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan'ın şelaleye girdikten sonra kaybolması sonrası başlatılan arama çalışmaları 6'ncı günde de devam edildi.

Arama çalışmalarını yerine inceleyen Mersin Valisi Atilla Toros, ilk günden bu güne tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Baba Osman Kaplan ve babaanne Döndü Kaplan'a sarılan Vali Toros, gencin bir an önce bulunması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Vali Toros, "4 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 16.47'de bir ihbar almış olduk. Tarsus Şelalemizin olduğu yerde bir gencimizin suya kapılıp, suda kaybolduğu yönünde ihbar aldıktan sonra, 2008 doğumlu gencimizi bulabilmek için bütün imkanlarımızı ilk andan seferber ettik. Olayın gerçekleşmiş olduğu yerden denize giden mesafe 47 kilometre. Buradaki çalışmaları 4 Nisan tarihinden itibaren bütün birimlerimiz; AFAD koordinasyonumuzda, emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, itfaiyemiz ve sivil toplum kuruluşları tamamı birlikte çalışarak burada faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Halihazırda 107 personel, 19 araç, 8 bot, 6 dron ve 3 sonar cihaz ile birlikte bu arama faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Umudumuz, arzumuz, isteğimiz bir an evvel evladımıza kavuşmak. Bu açıdan 47 kilometrelik alanı içerisinde yoğun bir çalışmayı havadan, karadan, su üstünden ve su altından gerçekleştiriyoruz. Tabii karadan zaman zaman sazlıkların ve çalılıkların yoğun olduğu yerler var buralarda problemler yaşıyoruz. Burada karadan personelimizin dolaşması ile ilgili problemler olduğunda su üstünden ve su altından ilgili ilgili personelimiz sonar cihazını kullanarak, botlara kullanarak bir arama faaliyeti gerçekleştiriyor. Dediğim gibi faaliyetleri aralıksız devam ettiriyoruz. Bu konuda arkadaşlığımız ciddi bir gayreti var. AFAD'ımızın koordinasyonda bütün birimlerimiz yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Biz hiçbir detayı hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmadan hiçbir noktayı atlamadan değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımızın zaman zaman farklı gözlerle farklı mecralara bakabilmesi için ekiplerin yerlerini değiştiriyoruz. Jandarmamızın emniyetimizin baktığı yere ertesi gün sahil güvenlik bakmış oluyor. Karada faaliyetimizde yoğun bir şekilde devam ettirdiğimizi ifade etmek istiyorum. İlgili personelimizin tamamını çok teşekkür ediyorum, gayretlerin için özveriler için. Ailemize de metanet diliyorum, umudumuz arzumuzu isteğimiz evladımızı bir an önce bulmak ve bu konuyla alakalı çalışmalarda sağlıklı bir şekilde tamamlamak. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Baba Osman Kapla, "Allah devletimizden razı olsun. Ellerinden geleni yapıyorlar. Ben de kenarından bakıyorum. Acaba onların gözünden kaçar benim gözüme mi takılır. İnşallah bulunur, Allah'tan umut kesilmez" dedi. - MERSİN

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Tarsus, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta Kaybolan Genç İçin Arama Süreci Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Tarsus'ta Kaybolan Genç İçin Arama Süreci Devam Ediyor
