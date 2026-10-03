Tarsus\'ta kazada ağır yaralanan Emre Karaca Mersin\'de 6 gün sonra vefat etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 32 yaşındaki Emre Karaca, 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 28 Eylül 2026 günü Pazartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Zafer Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 33 NVD 83 plakalı hafif ticari araç ile Emre Karaca yönetimindeki 33 ARA 358 plakalı motosiklet caddelerin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Karaca ağır yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaca, daha sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda 6 gündür yaşam mücadelesi veren Karaca, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.