Mersin\'de Kitapçıda Yangın Çıktı

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MERSİN (İHA) – Mersin'de bir kitapçıda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dükkanın depo ve mağaza kısmında maddi hasar oluştu.

Tarsus ilçesi Şehit Mustafa Mahallesi Uğur İşhanı'nda faaliyet yürüten kitapçı dükkanının üst katında bulunan depo kısmında yangın çıktı. Jeneratörden çıktığı tahmin edilen yangına önce iş yeri sahipleri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri tamamen söndürdü. Dükkanın depo ve mağaza kısmının zarar gördüğü yangında aynı katta bulunan spor salonunda da maddi zarar meydana geldi.

Olay anında itfaiye ekipleri, üst katta ikamet eden bir kişiyi merdivenle tahliye etti. Şans eseri yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN