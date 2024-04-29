Mersin Tarsus\'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sefa Özüş (28) idaresindeki motosiklet virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Sefa Özüş olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklet arkasında bulunan kuzeni Süleyman Özüş (24) yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Özüş'ün tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili savcılığın soruşturması devam ediyor. - MERSİN