Mersin Tarsus'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin Tarsus\'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada motosiklet virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, motosikletin arkasında bulunan kuzeni ise yaralandı. Yaralı şahıs Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

29.04.2024 10:33
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sefa Özüş (28) idaresindeki motosiklet virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Sefa Özüş olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklet arkasında bulunan kuzeni Süleyman Özüş (24) yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Özüş'ün tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili savcılığın soruşturması devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin Tarsus'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Tarsus'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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