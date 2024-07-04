Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yavru köpeği sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.
Tarsus'ta merkez Eski Ömerli Mahallesi 1302 sokak üzerinde bulunan metruk binanın zemin betonunun altına giren köpek yavrusu, bulunduğu yerde sıkıştı. Minik köpek yavrusunun sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine intikal ederek, küçük köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarsus'ta Sıkışan Yavru Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?