Tarsus\'ta Silah Ticareti Operasyonu

3.Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 şüpheli, satmak için müşteri aradıkları 3 tabanca ve 5 av tüfeği ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus'ta 2 şahsın ellerinde bulundurdukları silahları satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelileri takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 tabanca, 5 av tüfeği, 2 dürbün ile 35 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN