Tarsus'ta Sulama Kanalında Araçta Diş Doktorunun Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tarsus'ta Sulama Kanalında Araçta Diş Doktorunun Cesedi Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında suya gömülü bir araçta, 55 yaşındaki diş doktoru Murat Çeviktürk'ün cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

18.11.2024 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sulama kanalına düşen araçtan doktorun cesedi çıktı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kanal içerisinde suya gömülü olarak bulunan araçta yer alan diş doktorunun cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus'a bağlı ovada yer alan Baharlı Mahallesi girişinde yer alan DSİ pompa istasyonu yanındaki akar durumdaki kanalda bir aracın tavan kısmını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri, aracın olduğu noktaya ulaşınca, araç içerisinde bir kişinin cansız bedeni olduğunu belirlediler. Gece saatlerinde suya düştüğü tahmin edilen araç, vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

Yapılan incelemede ölen şahsın 55 yaşında ve Tarsus Ağız- Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli doktor Murat Çeviktürk olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Mersin, Tarsus, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta Sulama Kanalında Araçta Diş Doktorunun Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:56 DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu
18:08 Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER’e dilekçe yazdı Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı
17:50 Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı Sanık hemşireden korkunç itiraf Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı! Sanık hemşireden korkunç itiraf
17:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
08:39 Kadın başkan Neymar’ı reddetti Kadın başkan Neymar'ı reddetti
08:34 MasterChef’te kim elendi Seyirciyi üzen veda MasterChef'te kim elendi? Seyirciyi üzen veda
08:19 Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 20:20:55. #1.13#
SON DAKİKA: Tarsus'ta Sulama Kanalında Araçta Diş Doktorunun Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.