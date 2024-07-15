Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı otomobilde yaralanarak sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, D-400 karayolu Yeşil Mahalle ışıklara yakın noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametine ilerleyen İ.B. idaresindeki 50 KF 868 plakalı tır, aynı yönde giden M.H.A. yönetimindeki 48 AKS 911 plakalı ticari araca çarptı. Kazada sürücü M.H.A. yaralanarak araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama-kurtarma ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarttı.Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarsus'ta Tırın Çarptığı Otomobilde Sürücü Sıkıştı - Son Dakika
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