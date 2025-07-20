Tarsus\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerindeki Üzümlü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabah Kaplan (77) idaresindeki 33 AVU 771 plakalı motosiklet ile Seyhan Ş. (39) yönetimindeki 33 NAV 69 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sabah Kaplan ağır yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan eşi Emel Kaplan (71) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN