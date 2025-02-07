Tarsus\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

3.Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tekke Mahallesinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.A.'nın kullandığı 33 ATU 468 plakalı motosiklet ile M.G. idaresindeki 33 ANU 993 plakalı pikap çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü özel sağlık kabinesi hemşiresi İ. A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı İ.A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hemşire İ.A.'nın tedavisi devam ederken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN