Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasın 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kulak Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan 01 BSS 20 plakalı panelvan tipi araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kaza yerine sağlık, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Şahziye Tok ve Özcan Kalkan olay yerinde hayatını kaybederken, Gökhan T., Pınar G. ve Şebnem A. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarsus'ta trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde taraftarları taşıyan minibüs, bir otomobile çarptı. Kaza sonrası bir başka otomobilin polis otosu, minibüs ve yol kenarında bekleyen taraftarlara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir kadın, 5. kattan atlayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü tespit etti. Kadının daha önceden de intihar girişiminde bulunduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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