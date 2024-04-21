Tarsus\'ta trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasın 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kulak Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan 01 BSS 20 plakalı panelvan tipi araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kaza yerine sağlık, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Şahziye Tok ve Özcan Kalkan olay yerinde hayatını kaybederken, Gökhan T., Pınar G. ve Şebnem A. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN