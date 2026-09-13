Tarsus'ta uzaklaştırma kararına rağmen iş yerine giden koca eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Tarsus'ta uzaklaştırma kararına rağmen iş yerine giden koca eşini öldürüp intihar etti

Tarsus\'ta uzaklaştırma kararına rağmen iş yerine giden koca eşini öldürüp intihar etti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında yaklaşık 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı bulunan İsmail S. (47), eşi Narin S.'nin (46) çalıştığı iş yerine giderek tartışma sırasında silahla eşini öldürdü, ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İsmail S. (47), önce konuşmak için gittiği iş yerinde eşi Narin S.'yi (46) tabanca ile vurarak öldürdü, ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi.

Olay, Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail S., eşi Narin S.'nin çalıştığı iş yerine gitti. İddiaya göre, ikili arasında konuşma sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail S., yanında bulunan silahla eşine ateş etti. Ardından aynı silahla kendini vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Yaklaşık 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı vardı

İddiaya göre, İsmail S. hakkında yaklaşık 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı bulunduğu, buna rağmen eşi Narin S.'nin çalıştığı iş yerine geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın kesin gelişim şekli ile uzaklaştırma kararının kapsamı ve uygulanmasına ilişkin ayrıntıların soruşturma kapsamında netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, 3. Sayfa, Cinayet, Tarsus, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta uzaklaştırma kararına rağmen iş yerine giden koca eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika

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