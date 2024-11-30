Tarsus'ta tavuk çiftliğinde yangın: 33 bin civciv telef oldu
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında binlerce civciv telef oldu.
Olay Tarsus'a bağlı kırsalda yer alan İbrişim Mahallesi'nde yaşandı. İbrişim Sokak'ta M.S.'ye ait olan tavuk üretim çiftliğinde öğlen saatlerinde çiftlik sobasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Durum Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ve güvenlik ekiplerine bildirildi.
Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında 33 bin civciv telef oldu. Alevler tamamen söndürülürken soruşturma başlatıldı. Olayda yaralanan olmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarsus'taki Tavuk Çiftliğinde Yangın: 33 Bin Civciv Telef Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?