Tarsus\'taki Tavuk Çiftliğinde Yangın: 33 Bin Civciv Telef Oldu

3.Sayfa

Tarsus'ta tavuk çiftliğinde yangın: 33 bin civciv telef oldu

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında binlerce civciv telef oldu.

Olay Tarsus'a bağlı kırsalda yer alan İbrişim Mahallesi'nde yaşandı. İbrişim Sokak'ta M.S.'ye ait olan tavuk üretim çiftliğinde öğlen saatlerinde çiftlik sobasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Durum Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ve güvenlik ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında 33 bin civciv telef oldu. Alevler tamamen söndürülürken soruşturma başlatıldı. Olayda yaralanan olmadı.