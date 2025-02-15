Tarsus\'taki Tavuk Üretim Tesisi Yangınında Binlerce Civciv Telef Oldu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk üretim tesisinde çıkan yangında binlerce civciv telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Tarsus'a bağlı kırsalda yer alan Karadirlik Mahallesi'nde bulunan ve Ü.S.'ye ait olan tesiste yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında kümese kısa bir süre önce konulan yaklaşık 6 bin 800 civciv telef oldu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN