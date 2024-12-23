Tartışma Korkunç Bitti: Genç Silahla Yaralandı

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Tartıştığı şahsı başında silahla yaraladı

MALATYA - Malatya'da, bir kişi tartıştığı 26 yaşındaki genci tabanca ile başında ağır yaraladı.

Olay, 05.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.K. ile henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı telefonda tartışan Ş.F.A. şahsı ikametinin bulunduğu Asıl sokağa çağırdı. Bunun üzerine bölgeye giden B.K. ile Ş.F.A. arasında devam eden tartışmanın ardından Ş.F.A., B.K.'yı tabanca ile başında yaralayarak olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs, Battalgazi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler iki adet boş kovan bulurken, hastanede tedavisi süren B.K.'nın entübe edildiği öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Ş.F.A. ile olaya karıştığı değerlendirilen G.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.