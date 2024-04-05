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Tartıştığı babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Babasını bıçakla öldürüp başında bekledi

MALATYA - Malatya'da, 21 yaşındaki bir genç tartıştığı babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 20.40 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tahran sokak içerisinde bulunan bir apartmanda babası ile birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen M.M. ailevi bir konudan dolayı babası Mahmut Nedim Mutlu ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda evdeki eşyaları balkondan aşağı atmaya başlayan M.M. daha sonra ise babasını karın bölgesinde defalarca bıçakladı. Baba Mahmut Nedim Mutlu aldığı bıçak darbeleri sonucu kanlar içerisinde yere yığılırken, kendisi de sağ elinde yaralanan M.M. ihbar üzerine eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.

İkamette detay inceleme yapan ekipler Mahmut Nedim Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, suç aleti ise maktülün karın bölgesine saplı halde bulundu.

Olayda hayatını kaybeden baba Mahmut Nedim Mutlu'nun cenazesi incelemelerin ardından adli tıp kurumuna yaralı M.M. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.