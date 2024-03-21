Tartıştığı şahsı bıçakla ağır yaralayan genç tutuklandı

Gebze'de Otomobilin Çarptığı Araç Bariyere Vurdu, 2 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, arkadan çarptığı aracın bariyere vurmasına neden oldu. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.