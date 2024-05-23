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Tartıştıkları şahıslar, 3 gün önce aldıkları otomobili kurşunladı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir grup daha önceden aralarında tartışma çıkan şahısların 3 gün önce aldıkları otomobili kurşun yağmuruna tuttu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahi Evran Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Kısa süre tartışan şahıslar daha sonra olay yerinden ayrılarak, 38 SK 029 plakalı otomobillerini otoparka park ederek, işyerlerine geçti. Daha sonra iddiaya göre, tartıştıkları şahıslar park halindeki otomobili tabancayla kurşunladı. Otomobil sahibinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından yol yeniden trafiğe açılırken, araçta geniş çapta maddi hasat meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.