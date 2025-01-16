Otizmli çocuğun müstehcen görüntülerini çeken servis şoförünün cezası belli oldu

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geçtiğimiz yıl mide bulandırıcı bir olay yaşandı. Otizmli çocukların eğitim gördüğü özel rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan Ahmet Akşit (50), merkezde görev yapan rehber öğretmenin migren ağrısı nedeniyle araca binmediği gün, çocukları ailelerine teslim etti.

ÇOCUĞUN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ TELEFONUNDA ÇIKTI

Akşit, araçta en son kalan 12 yaşındaki M.Ç. isimli kız çocuğuna, tuvaletini kaçırdığını söyleyip müstehcen fotoğraflarını çekti Akşit'in 20 dakika geç teslim ettiği M.Ç., yaşadıklarını ailesine anlattı. Şikayet üzerine gözaltına alınan ve incelenen cep telefonunda çektiği fotoğraflar bulunan 3 çocuk babası, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Tutuklu sanık Akşit, Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkemede suçunu itiraf eden Akşit, sadece çocuğun fotoğraflarını çektiğini belirterek elbiselerini kendisinin çıkarmadığını söyledi.

"SANIK EYLEMİ PLANLI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Duruşmada söz alan mağdur çocuğun ailesinin avukatı Barış Aydın ise Akşit'in, olayı planlayarak gerçekleştirdiğini belirterek, "Mağdur, otizmli özel bir çocuktur. Servis şoförü kendisindeki yetkiyi kullanarak, mağduru istismar etmiştir. Mağdur her ne kadar otizmli olsa da ailesinden aldığı eğitimden dolayı olayı ayıplamış ve ailesine anlatmıştır. Sanık çocukları eve bırakırken, mağduru sona bırakarak bu eylemi planlamıştır. Müvekkil 1 yıldır aynı rehabilitasyon merkezine gitmektedir. Bu süre zarfında hiç altını ıslatmamıştır. Kıyafetini kendisinin indirdiği savunmasını da kabul etmiyoruz. Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederiz." diye konuştu.

10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Üçüncü duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ahmet Akşit'i, çektiği fotoğraflar için "Müstehcenlik" suçundan 4 yıl 2 ay, kıyafetlerini çıkarırken çocuğa dokunduğu için de "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere, toplam 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.