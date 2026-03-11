Taşkın sularında yan mahsur kalan tır sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı

Aydın'ın Söke ilçesinde taşkın sularının kapladığı ovada yan yatarak mahsur kalan tır sürücüsü Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Olay, Burunköy ile Akçakaya mahalleleri arasındaki tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maden yüklü tırın sürücüsü taşkın sularıyla kaplanan yoldan geçebileceğini düşünerek ilerlemek istedi. Ancak sel sularının altında kalan yolu ve yol kenarındaki sulama kanalını fark edemeyen sürücü, aracın kanala yan yatması sonucu tırın içinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Taşkın sularının yolu kapatması nedeniyle kara yoluyla ulaşım sağlayamayan ekipler, sandalla olay yerine ulaşarak tır içinde mahsur kalan sürücüyü güvenli şekilde kurtardı. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Kurtarma anları Akçakaya Mahallesi sakinlerinden Ferudun Tıkır tarafından dron ile havadan görüntülendi.

Yetkililer, taşkın nedeniyle su altında kalan yollarda sürücülerin risk almamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - AYDIN