Taşköprü\'de orman yangını kontrol altında

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını, orman ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Olay, Donalar köyü Kılavuz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.