Taşköprü'ye KYK Yurdu İnşası Talebi - Son Dakika
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Taşköprü'ye KYK Yurdu İnşası Talebi

Taşköprü\'ye KYK Yurdu İnşası Talebi

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a yaptığı ziyarette, ilçeye Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurdu inşa edilmesi talebinde bulundu. Başkan Arslan, ilçedeki üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm bulmak amacıyla bu isteği ilettiklerini belirtti.

13.02.2025 10:57  Güncelleme: 10:59
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Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek ilçeye KYK yurdu inşa edilmesi için talepte bulundu.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Milletvekili Serap Ekmekçi, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Başkan Arslan ziyarette Bakan Bak'a, Taşköprü ilçesine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurdu inşa edilmesi konusunda talepte bulundu.

Konu ile ilgili konuşan Arslan, "AK Parti İl Başkanımız Sayın Ahmet Sevgilioğlu, Milletvekillimiz Sayın Serap Ekmekçi ve ilçe velediye başkanlarımızla birlikte, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret ettik. Değerli Bakanımızdan ilçemizdeki yüksekokul öğrencilerinin barınma sorununa çözüm olacak KYK yurdu yapımı içim talepte bulundum. Gençlerimizin gelişimi ve spora erişimi için yürütülen çalışmalara verdiği değerli katkılarından dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Taşköprü'ye KYK Yurdu İnşası Talebi - Son Dakika

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