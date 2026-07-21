Taşova'da Tır Kazası: Sürücü Kaza Yapmadan Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taşova'da Tır Kazası: Sürücü Kaza Yapmadan Kurtuldu

Taşova\'da Tır Kazası: Sürücü Kaza Yapmadan Kurtuldu
21.07.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtulurken yol kapandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde elektronik eşya yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Taşova Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan yüklediği elektronik eşyaları İran'a götüren Abdulhaki Tikici idaresindeki 76 DS 857 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan tırın sürücüsü Abdulhaki Tikici'nin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Taşova-Erbaa kara yolu bir süre ulaşıma kapandı. Polis ekipleri, trafik akışını Taşova Sanayi Sitesi içerisinden alternatif güzergaha yönlendirerek ulaşımın kontrollü şekilde devam etmesini sağladı.

Devrilen tırın kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Taşova, Amasya, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taşova'da Tır Kazası: Sürücü Kaza Yapmadan Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor
2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı 2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı
DMM’den “Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğu“ iddialarına yanıt DMM'den "Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu" iddialarına yanıt
Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de... Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de...
Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler: Saldırganlar yakalandı Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler: Saldırganlar yakalandı
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

13:37
Özgür Özel grup toplantısında CHP’ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
Özgür Özel grup toplantısında CHP'ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
13:24
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
13:17
Galatasaray taraftarından transfer isyanı Resmen harekete geçtiler
Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler
13:06
4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey’in son hali gündem oldu
4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu
12:31
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar’ın son hali
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali
11:59
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 14:19:55. #7.13#
SON DAKİKA: Taşova'da Tır Kazası: Sürücü Kaza Yapmadan Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.