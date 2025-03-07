Tatbikatta Bombalar Yerleşime Düştü: 29 Yaralı - Son Dakika
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Tatbikatta Bombalar Yerleşime Düştü: 29 Yaralı

Güney Kore'de ABD ile ortak tatbikat sırasında pilot hatası nedeniyle 8 bomba kırsal alana düştü, 29 yaralı.

07.03.2025 11:04
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Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde kırsal bir yerleşim alanına ABD ile ortak atış tatbikatı sırasında 8 adet MK-82 tipi bombanın atıldığı olayda, yaralı sayısı 29'a yükseldi.

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde bulunan Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesinde ABD ile ortak atış tatbikatı yapıldığı sırada Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait bir KF-16 savaş uçağından 8 adet MK-82 tipi bomba atılmıştı. Dün yaşanan olayda yaralı sayısının 29'a yükseldiği açıklandı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeon Ha-kyu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 15'i sivil 14'ü asker 29 kişinin yaralandığını ifade ederek yaralılar arasında patlamalar nedeniyle kulak hasarı meydana gelenlerin yanı sıra migren ve anksiyete yaşayanların da olduğunu söyledi. Ha-kyu, yaralılardan 2'si ağır 9'unun hastanede tedavi edildiğini kaydetti.

Ordudan yapılan açıklamada ise, iki jete ait 8 adet 225 kiloluk Mk82 bombasının ortak canlı atış tatbikatı sırasında bir pilotun yanlış koordinat girmesi nedeniyle belirlenen menzilin dışına düştüğü kaydedildi. Yetkililer, yaşananların nedeninin net bir şekilde ortaya çıkarılana kadar canlı ateş tatbikatlarını askıya alındığı bildirilen açıklamada, Pazartesi günü başlayan Güney Kore ve ABD'nin ortak askeri tatbikatlarını etkilemeyeceği bildirildi.

Ne olmuştu?

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletine bağlı Pocheon şehrinde kırsal bir yerleşim bölgesine dün yerel saatle 10.00 sıralarında havadan bombalar düştü. Bölgede bulunan 1 kilise ve 6 binanın hasar gördüğü olayın kaza sonucu yaşandığı ortaya çıktı. Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bölgede ABD ile birlikte ortak bir gerçek atış tatbikatı yapıldığı belirtilerek, "Bugün saat 10.04 dolaylarında Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait bir KF-16 savaş uçağından anormal şekilde atılan 8 adet MK-82 tipi bomba, tatbikat alanının dışına düşmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Pilotaj hatası

Bir yerleşim bölgesinin Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından yanlışlıkla hedef alınması, kazanın nedenine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Güney Kore basınının Hava Kuvvetlerinden bir yetkiliye dayandırdığı habere göre kazanın nedeni konusunda pilot hatası ihtimali üzerinde duruldu. Yapılan ön incelemelerde, 2 adet tek kişilik KF-16 savaş uçağından birinin pilotunun kalkıştan önce saldırı hedefinin koordinatlarını yanlış girdiği belirlendi. Söz konusu hata nedeniyle toplam 8 adet MK-82 tipi bombanın tatbikat alanından yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki bir yerleşim yerine bırakıldığının değerlendirildiği aktarıldı. Olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğü, kazanın kesin nedeni belirlenene kadar tüm gerçek atış tatbikatlarının askıya alınacağı ifade edildi. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tatbikatta Bombalar Yerleşime Düştü: 29 Yaralı - Son Dakika

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