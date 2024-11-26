Tatil Dolandırıcılarına Operasyon

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Tatil turu ilanlarıyla vatandaşları dolandıran 8 şüpheli yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de, internet siteleri üzerinden tatil turları ilanı verip vatandaşları dolandıran 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; internet siteleri üzerinden tatil turları ilanları verip vatandaşları dolandıran şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Şahısların adreslerini tespit eden ekipler; operasyon düzenledi. Operasyonda; E.E.P. ve Ö.Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise; 8 adet cep telefonu, 2 adet diz üstü bilgisayar, 10 adet sim kart ve 2 adet flaş bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.