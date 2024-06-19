Tatilcilerin dönüşüyle birlikte 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu yaşandı - Son Dakika
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Tatilcilerin dönüşüyle birlikte 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu yaşandı

Kırıkkale'de bulunan 43 ilin geçiş güzergahında tatilcilerin erken dönüşe geçmesiyle birlikte trafik yoğunluğu yaşandı. Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarında trafik akışını rahatlatmak için emniyet ve jandarma ekipleri yoğun çaba harcıyor. Sürücülerden trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları istenirken, bayram dönüş yolculukları sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

19.06.2024 23:35
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Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

KIRIKKALE - 43 ilin geçiş güzergahında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, tatilcilerin erken dönüşe geçmesiyle birlikte trafik yoğunluğu yaşandı.

43 ilin geçiş güzergahında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu başladı. Kırıkkale- Ankara kara yolunda belirgin bir trafik yoğunluğu gözlemlenirken, Kırıkkale- Kayseri kara yolunda da araç trafiğinin akıcı olduğu görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak ve sürücülerin güvenliğini sağlamak için yoğun çaba harcıyor. Trafik ekipleri, belirli uygulama noktalarında asayiş denetimlerini de sürdürüyor. Sürücülerden, trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları istenirken, bayram dönüş yolculuklarının sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tatilcilerin dönüşüyle birlikte 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu yaşandı - Son Dakika

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