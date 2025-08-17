Tatvan\'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gezi sırasında ayağı burkularak kayalıklarda mahsur kalan kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Tatvan ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bir grupla gittikleri gezi sırasında tarihi kilise ziyareti dönüşünde E.A. (45) dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı. Ayağının burkulması sonucu kayalıklarda mahsur kalan E.A. için ekiplerden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 800 metre taşınarak kayalıklardan indirilen kadın, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİTLİS